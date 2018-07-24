TENAA: Появились характеристики Huawei Honor Note 10

Сегодня, 12:33

Новинка будет функционировать на базе ОС Android 8.1.0 Oreo. Кодовое название гаджета RVL-AL09, его представят 31 июля.

На базе данных TENAA был замечен гаджет под кодовым названием RVL-AL09, и смышленые специалисты догадались, что это Huawei Honor Note 10, который официально презентуют только в последний день июля. Естественно, появились и технические характеристики.

Huawei Honor Note 10 получил от производителя экран Super AMOLED с диагональю 6,9 дюйма, 8-ядерный чипсет и аккумулятор на 4,9 тысячи мАч. Покупателям предложат модификации с наличием оперативной памяти на 6 и 8 гигабайт, к которым предлагается встроенная память на 64 и 128 гигабайт. Будет версия с ПЗУ объемом 512 гигабайт. Стоимость новинки озвучат уже во время представления широкой публике.