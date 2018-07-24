«По стопам Xiaomi»: В Samsung решили сделать игровой смартфон

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Южнокорейский бренд представит Galaxy X, который изменит мобильную игровую индустрию, считают аналитики.

Известный китайский инсайдер MMDJ опубликовал данные о том, что в Samsung решили пойти по стопам Xiaomi. Южнокорейский гигант хочет сделать игровой смартфон, разработки над которым уже ведутся.

Пока что никакой точной информации нет, но вот китайский инсайдер сделал предположение насчёт названия будущего устройства. По традиции, специалист считает, что смартфон получит излюбленное название Galaxy X, с приставкой, как в iPhone X. Дело в том, что инсайдеры приписывают такое название абсолютно каждому смартфону Samsung.

Сейчас же остаётся непонятным, чем же новый телефон от Samsung будет «игровым». Это проблема всех устройств, которых производитель позиционирует как «игровое». Дело в том, что в основе каждого такого смартфона для геймеров лежит мощный топовый процессор. Но в это время, сам чип ничем не отличается от тех чипов, установленных в «не игровых» смартфонах.

К примеру, «игровой» смартфон Xiaomi Black Shark работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. «Не игровой» смартфон OnePlus 6 тоже работает на таком же процессоре. За графику отвечает один и тот же графический ускоритель, изначально вмонтированный в Snapdragon 845. Тогда возникает вопрос: чем же игровой смартфон от Xiaomi отличается от неигрового OnePlus 6, если у них одинаковая производительность.

По сути, смартфоны отличаются только оперативной памятью: в первом её 8 ГБ, а во втором – 6 ГБ. Для современных приложений будет достаточно даже и 2-4 ГБ ОЗУ. Получается, что производитель изначально обманывает клиентов, рекламируя смартфон, как «игровой», поднимая ценник на него и устанавливая ненужное количество оперативной памяти. Всё это нужно, чтобы устройство покупали. Остаётся только надеяться, что в Samsung представят настоящее устройство для геймеров, а не очередной обман.