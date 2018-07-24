Секретные данные по ремонту смартфонов Apple попали в сеть

Сегодня, 08:23

Владельцы iPhone смогут теперь проводить любые операции по ремонту своих гаджетов. Такая возможность появилась у них после получения секретной инструкции по ремонту мобильных устройств компании Apple.

Руководство компании Apple скрывало от своих поклонников всю необходимую информацию о возможном ремонте поломанных смартфонов данного производителя. Теперь же такие секретные данные попали в сеть и порадовали многих обладателей iPhone.

Установлено, что человеком, который слил конфиденциальную информацию в интернет, оказался Арман Хаджи. Мужчина изначально делился видеороликами, в которых распространял полные инструкции на своей страничке в социальной сети Twitter. Но его аккаунт был заблокирован и теперь ему приходится общаться со своими подписчиками в YouTube. Сам Хаджи рассказал, что просто хочет донести полную информацию до владельцев iPhone. Ведь ее не предоставляют производители.

Известно, что на видео можно увидеть как самостоятельно открыть iPhone Х и поменять его аккумулятор. Особенно актуально это стало после того, как руководство компании Apple сообщило о том. Что не планирует бесплатно ремонтировать iPhone 7 и iPhone 7 Plus, которые имеют проблемы с динамиком.