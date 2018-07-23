Изобретатели Samsung придумали селфи-смартфон

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Всемирной организации интеллектуальной собственности удалось стать обладателем информации на патентную документацию южнокорейского гиганта.

От веб-источников компании(World Intellectual Property Organization, WIPO), стало известно, что Samsung занят разработкой модели необычного смартфона. Устройство снабдят гибким дисплеем, который обогнет верхнюю часть корпуса и плавно перейдет на заднюю панель.

Интересно, что экран займет только четверть тыльной стороны корпуса гаджета. Под дисплеем расположится камера.

Описание сопровождается иллюстрациями. Аппарат, заведомо, ориентирован на съёмку автопортретов. Такая конструкция даст возможность владельцам использовать основную камеру для селфи-съёмки. Для этого случая тыльная сторона дисплея возьмет на себя функции видоискателя.

На задней часть экрана может воспроизводиться необходимая информация. Компания Samsung сейчас занята патентованием соответствующей разработки. Подробно о возможностях практического применения устройства ничего не сообщается.

Однако, изобретатели компании Samsung надеются, что селфи-смартфон, который они придумали, войдет в число лидеров гаджетов для любителей селфи.