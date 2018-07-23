Инсайдер: До конца 2018 Google выпустит первые смарт-часы Pixel Watch

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Устройство станет настоящим переворотом сознания для пользователей, ведь взаимодействовать оно сможет абсолютно со всеми гаджетами на базе Android. Источник обещает, что возможностей разработка будет иметь очень много, как и преимущества перед конкурентами.

Инсайдер Эван Бласс, который зачастую делится с общественностью подлинными «утекшими» из компаний фактами, рассказал, что до конца 2018 года Google выпустит первые для компании смарт-часы Pixel Watch. Устройство будет подключаться к смартфонам и другим гаджетам, благодаря нему можно будет оплачивать покупки и звонить.

Окончательную дату выхода инсайдер пока не называл, а другими важными техническими характеристиками также не делился. Pixel Watch будут дополнять все существующие устройства под управлением Android, а поможет в этом операционка Wear OS, встроенная в часы.