Колонка от Apple получила функцию голосовых звонков

Сегодня, 19:01

С выходом новой версии iOS 12 компания сделала возможным осуществлять звонки используя колонку HomePod.

Те владельцы колонки, которые уже ознакомились с бета-версией новой iOS говорят, что гаджет теперь оснащен поддержкой звонков. Чтобы его совершить, достаточно дать голосовому помощнику команду с просьбой позвонить кому-либо из телефонной книги, также можно продиктовать нужный вам телефон для осуществления звонка.

Кроме того, с выходом новой iOS, Apple HomePod получила возможность выставлять несколько будильников, что также является довольно полезным дополнением для владельцев устройства.

Однако Apple не является первой компанией, чьи устройства обладают такими возможностями. Одна из главных конкурентных моделей Amazon Echo уже давно имеет такие функции.

Apple со своим детищем занимает всего 4% от общего рынка, уступая позиции таким компаниям-гигантам, как Amazon и Google (с долями 50% и 30% соответственно) далеко вперёд.