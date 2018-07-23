Видео с распаковкой Samsung Galaxy Note 9 доступно в Сети

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Не взирая на то, что до официальной презентации еще остается несколько недель, в Сети уже опубликовано видео с распаковкой фаблета Galaxy Note 9.

Чем меньше времени остается до релиза нового детища компании Samsung, тем больше Интернет заполоняют видео и фото с новым фаблетом от корейского гиганта.

Не исключается и тот факт, что данное видео является неправдой и на нем показана распаковка клона Note 9, который, по некоторой информации, уже продается, хотя официальный релиз еще не состоялся. Такие сомнения вызывает то, что в комплект смартфона входит защитная пленка, которой нет в комплектации оригинальных смартфонов корейской компании.

Однако, даже если на видео клон, внешний облик телефона и расположение камер полностью совпадает с оригиналом.

Смартфон имеет 6,3 дюймовый экран с разрешением Quad HD+, Оборудован двойной камерой с разрешением 12 Мп. Имеется фронтальная камера на 8 Мп с автофокусом. В фаблет встроен сканер радужки глаза. Присутствует возможность беспроводной зарядки. Galaxy Note 9 имеет 6 гигабайт оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти.