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Южнокорейская компания объявила своему главному конкуренту настоящую информационную войну, один за другим, выпуская ироничные ролики с уничижающим подтекстом.

Samsung продолжает троллить Apple в рекламном мини-сериале. Эксперты находят такое средство борьбы за «место под солнцем» довольно неэтичным, утверждая, что побеждать конкурента и освобождать рыночную нишу нужно новыми разработками. Однако забавный креатив южнокорейцев продолжается. Участники сериала каждый раз оказываются в магазине Apple Store и постоянно сталкиваются с проблемами.

Например, пользователь iPhone X, в котором отсутствует разъем для гарнитуры, вынужден использовать дополнительный адаптер. Другой покупатель не может найти на своем новейшем мобильном устройстве быструю зарядку, в то время, как в комплекте с Samsung Galaxy S9 такая зарядка имеется. Также в роликах сравнивается качество камер и скорости загрузки. Конечно же, не в пользу iPhone.