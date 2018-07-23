Рекорд: Капсулу Илона Маска Hyperloop разогнали до 466 километров

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Разработчики модернизировали концепцию, представленную в 2013 году. Научную работу провела команда из Мюнхенского университета.

Немецкие специалисты, представляющие Мюнхенский университет, установили новый рекорд. Они разогнали Hyperloop, капсулу знаменитого Илона Маска, до 466 километров в час. Примечательно, что разработчики разделили 50-киловаттный электрический мотор на 8 небольших агрегатов, которые установили на каждое колесо. Их общая мощность составила 240 киловатт. Также была изменена форма капсулы, этот маневр позволил снизить аэродинамическое сопротивление.

Hyperloop представляет собой проект вакуумного поезда и изначально презентовался как пятый вид транспорта (поезд, самолет, корабль и авто). Сам Илон Маск называл разработку чем-то средним между «Конкордом», рельсотроном и столом для аэрохоккея. Проектом параллельно занимаются несколько команд, которые выступают друг для друга конкурентами.