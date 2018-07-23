«Новый лидер»: Huawei впервые обогнала по продажам в России Apple

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Руководство компании обогнало своих ближайших конкурентов всего лишь за несколько месяцев, запустив ряд онлайн-акций для пользователей.

По итогам июня компания Huawei впервые обогнала в России по продажам остальные бренды. Согласно полученным данным, в онлайн-продажах доля Huawei выросла до 21%, что касается бывшего лидера списка Apple, то доля продаж через интернет упала до 19%. Говорить о Samsung вообще не приходится, так как у южнокорейского гиганта всего лишь 13% онлайн-продаж.

Кстати, в мае Huawei уступала Samsung долю на рынке России. Считается, что после этого менеджеры компании решили пересмотреть свою политику и запустить целый ряд акций. Именно благодаря этому компании удалось достичь таких результатов.

Кроме того, смартфоны Huawei более дешевле, а выбор устройств, при этом, гораздо больше, чем у Samsung. В плюс компании также идёт то, что оптимизация фирменных процессоров Kirin намного лучше, чем оптимизация южнокорейских процессоров Exynos. В России же смартфоны Samsung поставляются в основном на базе этих чипов.