Сегодня, 09:16

Министерство здравоохранения Соединенного Королевства приняло решение запустить создание смарт-колонки, которая решит проблемы сексуального характера. Помимо этого, у голосового помощника появится неожиданная, но приятная функция.

Английские СМИ сообщили о том, что программное обеспечение при поддержке Минздрава Великобритании будет разработано специально для тех, у кого есть проблемы с сексом. Как стало известно, смарт-колонка Amazon Alexa поучаствует в сексуальной жизни пользователя, проведя сначала мини-обследование, сможет назначить препараты для поддержания сексуальной активности и даже определить предполагаемую дату смерти. Владельцы этой колонки наконец-то смогут не переживать по поводу того, что у них нет пары.

«Умная» колонка в паре с игрушками для взрослых Lovense «сделает приятно» пользователю. Для того, чтобы заняться самоудовлетворением с помощью сексуальных девайсов, голосовому помощнику достаточно будет сказать заветную фразу, который мгновенно включит секс-инструмент.

Такое нововведение должно снизить процент людей, которые впадают в депрессию из-за одиночества. Также, по мнению Минздрава, это подтолкнет пользователей более тщательно подходить к вопросам интимного здоровья.