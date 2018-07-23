Китай собирается обогнать Японию и Южную Корею при помощи Apple

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Специально для «яблочной» компании китайцы улучшат свою техническую базу и создадут самое передовое производство. О планах правительства рассказали аналитики.

Сейчас Apple полагается только на Samsung в поставках OLED-дисплеев для iPhone X. Однако, согласно докладу The Wall Street Journal, в Китае хотят сместить южнокорейского гиганта, и стать основным поставщиком дисплеев для флагманских «яблочных смартфонов». Специально для этого Китай даже улучшит и увеличит своё передовое производство.

В докладе аналитиков указывается, что BOE Technology Group в будущем собирается стать основным поставщиком для новейших моделей iPhone. Сейчас же компания поставляет дисплеи только для MacBook и iPad. Кроме того, BOE считается одним из самых крупных поставщиков больших ЖК-дисплеев.

Примечательно, что BOE является единственной компанией во всём Китае, которая поставляет комплектующие для Apple и при этом контролируется официальным правительством Пекина.

Решение китайского правительства стать основным поставщиком дисплеев говорит Apple о том, что американская корпорация будет в очень хороших отношениях с Китаем. Кроме того, стране удастся обогнать Японию и Южную Корею, с которыми она конкурирует. Этот процесс произойдёт при помощи Apple.

Кроме того, именно рынок Китая является для Apple самым главным. В стране живёт огромное количество платежеспособных граждан, которые ориентированы на «яблочные» компьютеры, смартфоны и планшеты. В Китае для Apple самый большой рынок.