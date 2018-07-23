МТС предлагает смартфоны Samsung Galaxy A6 и Honor 10 по очень выгодной скидке

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Целый ряд мобильных устройств можно купить с не плохой скидкой в 7%, однако у акции есть существуют и свои ограничения.

Компания МТС предлагает всем российским абонентам МТС купить целый ряд смартфонов по очень выгодной скидке. Временная акция действует с 23 июля по 31 августа в интернет-магазине МТС.

Принять участие в новой акции могут абоненты, получившие СМС-сообщение со специальным кодом, который предоставляет скидку на целых 7%. Покупателю достаточно будет выбрать смартфон из предоставленного списка на официальном сайте компании МТС, затем нажать «Купить» и ввести код со скидкой в 7% из СМС-сообщения в поле «Введите промокод». После этого можно успешно оформлять заказ на желаемое устройство.

В данной временной акции от МТС скидку в 7% можно получить на смартфоны Huawei Honor 10, Honor 10 Premium, Samsung A600 Galaxy A6 2018 года, A605 Galaxy A6+ и на многие другие устройства.

Кроме того, на официальном сайте МТС указывается, что на вышеуказанные мобильные устройства распространяется и кешбэк от 2 до 3 тысяч рублей, а к этому ещё и присоединяется скидка в 25% на защитное стекло для новенького смартфона. Однако в это же время, как указывается на сайте, акции МТС и скидки от компании не суммируются. Поэтому остаётся непонятным, что лучше, получить кешбэк и скидку на защитное стекло, или же просто скидку в 7%.