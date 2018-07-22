«На халяву»: Смартфоны Samsung стали бесплатными для миллионов людей

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Поднять спрос на товар решили хитрым способом продажи за криптовалюту, предвидят продавцы гаджетов.

Смартфоны Samsung стали бесплатными для миллионов людей. Низкий уровень продаж решили увеличить благодаря уловке. Корпорация начала процесс реализации своих смартфонов за счет криптовалюты.

Программа сбыта активно стартовала в Португалии и Балтии. Для партнерства выбрали услуги компании CopPay, которая будет делать переводы с оплаченных счетов. Сейчас к оплате принимаются наиболее популярные валюты, такие как биткоины, Ripple, Dash и другие. До конца года обещают ввести прием и других валют. Ожидается, что услугой смогут воспользоваться жители разных стран и континентов. В Сети оценили новое предложение от корпорации.

«На халяву, уксус сладкий. В принципе предложение стоящее», «Лучше бы без криптовалют обошлись», «Тренды трендами, но так и покупателей можно потерять», - написали юзеры в Сети.