Ещё не появившаяся в продаже Sony PlayStation 5 потерпит фиаско

Сегодня, 18:25

Компания Sony пытается делать вид, что с PS4 все нормально, однако, это уже совсем не так.

Многие игровые студии последние месяцы высказываются, что потенциал консоли PS4 практически полностью исчерпан. Это значит, что технических возможностей уже не достаточно для того, чтобы реализовать идеи и задумки, которые есть у создателей различных игровых проектов.

Так как технического оснащения недостаточно, логично ожидать, что японская корпорация Sony прекратит выпуск модели PS4. Ей на смену идет новая модель - PS5. Появление новой консоли ожидается в 2019 году. Игровая приставка нового поколения будет обладать важной особенностью, что, по мнению разработчика, обеспечит миллионные продажи в первый день входа - обратную совместимость со всеми играми от PS4 Pro. Таким образом, геймеры смогут играть во все уже имеющиеся игры, и даже в те, которые появятся только через несколько лет.

Однако, появился неутешительный прогноз. Эксперты игровой индустрии говорят о том, что приставка нового поколения PS5 будет вытеснена с рынка ее главным конкурентом - Xbox от компании Microsoft. По их мнению, компания Sony сильно оплошала с консолью PlayStation 5. Ещё не появившаяся в продаже Sony PlayStation 5 выйдет на рынок слишком поздно, когда рынок этого самого «нового поколения» уже сформируется. Можно предполагать, что PS5 потерпит фиаско, если японский бренд упустит нужный момент.