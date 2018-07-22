Флагман Samsung Galaxy S9 упал в цене на 20 000 рублей

Сегодня, 21:09

Самый инновационный девайс компании хорошо себя зарекомендовал на рынке. Но недавно в сети появилась информация об ошеломительном снижении цены на данное устройство.

Действительно, как оказалось, флагман Samsung Galaxy S9 сильно упал в цене, сравнительно с началом продаж. В марте 2018 года его цена составляла почти 60 тысяч рублей. Сейчас же флагманский аппарат можно купить за 38,5 тысяч рублей. Снижение прайса на 1/3 не может не порадовать пользователей технологических новинок. Получается, что аппарат потерял в цене около 20 000 рублей.

Снижение ценника на Samsung Galaxy S9 объясняется тем, что на рынке цифровых технологий существует постоянная конкуренция, которая подталкивает владельцев торговых точек постоянно снижать цену. Устройство можно приобрести в разной цветовой гамме: черная, титановая, голубая и фиолетовая.

Смартфон оснастили Super AMOLED-экраном в 5,8 дюймов, который имеет разрешение QHD+. Также устройство может похвастаться чипом Exynos 9810 с 8 ядрами, который разгоняется до 2,7 ГГц. Не может не порадовать и 4 ГБ ОЗУ и 64 постоянной памяти. Для тех, кому надо «побольше», разработчики предусмотрели слот памяти, который поддерживает microSD до 512 ГБ. А вот камера особо ничем не отличается от своих предшественников - 12 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерой уже не удивить юзеров.

Заряжать девайс можно и беспроводным способом, поскольку он поддерживает несколько типов зарядки. На телефон установлена ОС Android Oreo, которая поддерживает функцию Project Treble.

Пользователи сети называют Galaxy S9 самым удобным смартфоном из всей линии Samsung. Теперь телефон стал привлекательным не только функционально, но еще и по цене.