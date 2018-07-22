Беспроводная зарядка Samsung будет заряжать сразу два смартфона

Вчера, 23:45

Презентация долгожданного гаджета Wireless Charger Duo для «продления жизни» нескольким девайсам одновременно ожидается в августе 2018.

В следующем месяце южнокорейская корпорация Samsung представит взору всего мирового сообщества новый флагманский смартфон Galaxy Note 9, который станет достойным конкурентом для продукции Apple. Одновременно ожидается презентация Galaxy Watch - умных часов в двух размерах с обновленными функциями для спорта и здоровья, и некоторых других новинок.

Сообщается, что среди них окажется беспроводная зарядка Wireless Charger Duo, известная под номером из каталога EP-N6100, которая будет заряжать сразу два устройства. Ее стоимость предварительно составит 75 долларов. Инсайдер Роланд Квандат отметил, что помимо двух ожидаемых новинок Samsung – смартфона и часов, ей можно будет восполнять заряд и на других смартфонах с поддержкой стандарта Qi для быстрого заряда, что делает ее универсальным устройством, которое спасет любого пользователя. Внешний вид данного гаджета производитель держит в секрете, а чтобы подтвердить, что Samsung все же утер нос «яблочной» корпорации, и выпустил подобный гаджет раньше, разработчики опубликовали фото коробки.