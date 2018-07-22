Смартфон TCL T700X не будет иметь фронтальной камеры

Сегодня, 15:09

Также у TCL T700X отсутствует сканер отпечатков пальцев, разблокировка экрана лицом и нет поддержки microSD.

Такая информация появилась после сертификации китайского смартфона в центре TENAA. На официальном портале было также указано, что батарея у TCL T700X средняя по ёмкости – 3860 мАч, HD+ дисплей на 5,7 дюймов, а управление - Android 7.1, одна из самых популярных операционных систем.

Хотя фронтальная камера отсутствует, разработчики оставили основную, но с разрешением всего на 8 мегапикселей. Оперативная память – 2 гигабайта, а встроенная – 16 гигабайт. Согласно фото с центра сертификации, смартфон будет иметь пару оранжевых кнопок, регулирующих громкость, справа, а слева – клавишу питания. Предполагаемая стоимость гаджета, а также точная дата его выхода пока не уточняется.