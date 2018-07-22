«Умные» секс-игрушки могут взаимодействовать с голосовым помощником Alexa

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Развитие технологий и искусственного интеллекта постоянно достигает нового уровня, предлагая новые варианты для повышения комфорта человеческой жизни. Для некоторых прогресс оказался новой ступенью для получения удовольствия.

Одна из ведущих компаний по производству секс-игрушек решила порадовать своих покупателей. Для этого производитель разработал целую серию устройств, которые должны придтись по душе любителям «умные» устройств. Искусственным интеллектом можно управлять при помощи голосового помощника Alexa. Обновление появится для всех тех, кто использует ассистента.

При этом производители подготовили набор специальных команд. Например, для активации игрушки необходимо сказать: «Alexa, заставь меня улыбнуться», после чего она придёт в действие. Кроме этого можно настроить голосовое управление для устройств, которые принадлежат партнёру. Компания-производитель считает, что это повысит уровень взаимодействия, а также позволит доставить удовольствие своим любимым на расстоянии. Стоит отметить, что идея "умных" секс-игрушек появлялась ранее у одного из британских умельцев, который решил, что Alexa прекрасно подходит для сексуальных утех.