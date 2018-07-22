Google назвала дату выхода замены для Android - Fuchsia OS

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Новая ОС построена на принципах последних стандартов программирования, а потому будет лишена всех проблем прямо «из коробки», ведь ее создают с прицелом на будущее в ближайшие 20 лет.

В сентябре самая популярная и любимая операционная система Android будет отмечать 10 лет. Все это время лучшие умы многих стран постоянно совершенствовали ОС. Безусловно, технологии за это время значительно продвинулись, а вместе с ними Android изменялась исключительно в лучшую сторону. Несмотря на все старания Google, система достигла пика своего развития, а ее потенциал практически исчерпан, однако две проблемы в ней решить никак нельзя - невозможность надежно защитить от вредоносных программ и хакерских атак, а также крайне сложная структура, что сильно усложняет процесс сборки.

«Поисковой гигант» пошел на неожиданный шаг, и объявил о начале разработки новой ОС. После двух лет упорной работы Google наконец назвала дату выхода замены для Android- системы Fuchsia OS. По данным Bloomberg, желающие в рамках альфа-тестирования смогут испытать Fuchsia OS уже в 2021 году. Ее опробуют в технологиях для «умного» дома, что позволит исправить все недочеты. После этого на ее базе в 2023 году выпустят первые смартфоны, и с этого времени с Android попрощаются навсегда. Модульная структура Fuchsia OS позволяет использовать ее для внедрения в любые электронные гаджеты, включая планшеты, смарт-часы, банкоматы для авто, телевизоры, телеприставки.