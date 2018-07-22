Samsung проводит распродажу своих ноутбуков по рекордно низким ценам

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Как сообщает разработчик, цены снизятся на все ноутбуки. Такое решение не совсем выгодно компании, однако пользователи остались довольны.

Серия распродаж по рекордно низким ценам продлится до 28 июля. Цена на Samsung Chromebook Plus опустилась на целых 100 долларов. Данное устройство подойдёт для исключительно рабочих целей или для просмотра видео на YouTube. Для любителей посмотреть кино компания приберегла Samsung Chromebook, который станет идеальным решением для повседневных задач. Большой мощности ожидать не стоит, так ориентирован планшет совсем не для игр. Notebook 9 Pro стал самым дешёвым вариантом ещё из-за того, что кнопка выключения находится очень близко к слоту для microSD. Экран с разрешением 3200х800 пикселей также станет идеальным решением для работы с видеозаписями.

Скидка присутствует также и на игровое решение от Samsung. Ноутбук обладает прекрасными техническими характеристиками: видеокартой GTX 1060 от Nvidia, отдельным аудио чипом, что позволяет воспроизводить звуки на уровне с передовыми акустическими системами, а процессор Intel Core I7-7700K станет отличной базой для выполнения абсолютно любых задач. Дизайн также остался на приличном уровне. Samsung Odyssey Spin можно будет приобрести за 1199 долларов.