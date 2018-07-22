Samsung по примеру Huawei переименует свои смартфоны

Сегодня, 11:16

Данное изменение коснется пока что только линейки девайсов серии Galaxy A.

Как стало известно из источника, разместившего информацию, Samsung по примеру Huawei переименует свои самые популярные смартфоны, дописав до их названия по нулю. Таким образом, Galaxy A7 станет Galaxy A70, а A3 получит название Galaxy A30. Данные торговые марки уже зарегистрированы на территории Европы и Южной Кореи.

Примечательно то, что данный прием скопирован с поступка компании Huawei, которая вместо того, чтобы продолжать обычный счет девайсов серии, начала «пририсовывать» нули к своим устройствам. Такой поступок Samsung можно расценивать как своеобразный плагиат.

Патентные документы содержат информацию и о Samsung E-Fota, который является методом обновления для Samsung Knox по воздуху. В документе, представленном источником, нет информации по поводу Galaxy A6 и Galaxy A8 – это значит, что данные устройства будут добавлены и зарегистрированы позднее.

Ранее стало известно, что жителям России можно делать предзаказ на новые устройства Galaxy S9+ в необычном цвете «бургунди». Заказав именно это устройство, по словам представителей компании, пользователь станет обладателем беспроводных наушников Samsung Gear IconX.