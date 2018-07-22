Эксперты представили ТОП-3 смартфонов CUBOT не дороже 100 долларов

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Любителям бюджетных смартфонов эксперты рекомендуют обратить внимание на продукцию компании CUBOT. Сочетание цены и качества приятно удивит пользователей.

Специалисты представили три модели, которые удовлетворят пользователей по многим показателям. Но самым важным критерием должна быть цена. Эксперты установили свою планку – не дороже 100 долларов. Первым они представили CUBOT Magic с дисплеем в 5 дюймов. Смартфон оснащен процессором от MediaTek, оперативной памятью в 3 Гб и накопителем объемом в 16 Гб. Кроме этого, гаджет ценой в 90 долларов снабжен двойной 13+2 Мп камерой с двойной вспышкой.

Второе изделие китайской компании - CUBOT R9, тоже находится в оговоренном ценовом сегменте. Оно тоже может похвастать 5-дюймовым экраном, но менее производительными процессором и оперативкой в 2 Гб. Флэш-накопитель соответствует 12 Гб.

Завершает своеобразный ТОП-3 CUBOT Kingkong – самый дорогой из представленных. Гаджет отличается своей водонепроницаемостью, ударостойкостью и мощным аккумулятором на 4400 мАч.