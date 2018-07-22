Huobi объявил о запуске облачной технологии для внебиржевых сделок

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Данная технология облегчит пользователям работу с биржей, а также привлечет новых клиентов на данный ресурс.

Huobi объявил о запуске собственной облачной платформы Huobi Cloud, с помощью которой пользователи ресурса смогут оформлять выгодные сделки на основе уже ранее существующего сервиса. Данная технология будет включать в себя четыре обязательных составляющие: обмен, внебиржевую торговлю, операционную составляющую и различные решения, которые сможет предложить система. Уже более 10 компаний заключили сделку с Huobi для развития облачной технологии для внебиржевых сделок.

Компания была основана в 2013 году и стоит на третьем месте по ежедневному обороту средств. Это известная биржа в мире с многотысячной аудиторией. И новая технология, которую привнесет в работу своего ресурса компания, только упростит и облегчит пользователям работу с ним. Офисы данной компании находятся по всему миру, так что консультацию можно получить очень легко.