Xiaomi Mi Max 3 пока сложно затмить IPhone

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Времена, когда люди отказываются от наличных денег, потому что есть банковская карта – тоже уже прошли, сейчас для оплаты нужен только телефон, но с чипом. Именно на нем и сэкономили китайцы. Пожалуй, это единственный минус новенького смартфона.

Начинка нового гаджета, который представили в Поднебесной, то, что нужно. Многие любят Xiaomi именно за соотношение цена: качество. Xiaomi Mi Max 3 можно купить за 252/296 долларов. Ждет новых пользователей модная двойная камера, разработанная Sony. Конечно, «подросший» экран на полдюйма – 6,9 FullHD. Новенькая операционная система Android 8.1 и процессор Snapdragon 636.

Аккумулятор 5500 мАч и power-bank в одном флаконе – разрядился телефон друга, можно зарядить от своего.

На выбор можно взять смартфон с оперативной памятью 4 ГБ и 64 внутренней, которая обойдется в 252$ и на 6/128 - 296$. Цены, как всегда, то, что нужно и хочется.

Однако на такой огромный экран хотелось бы и стилус, о котором, пока ничего. Также бюджетному Mi Max 3 пока сложно затмить таких крупных конкурентов, как IPhone и Samsung. В то время, как на их смартфоны давно установлены чипы безналичной оплаты NFC – китайцы сэкономили для своих пользователей пару десятков долларов и просто не вставляли его. Однако, в комментариях люди совсем не возмущались – все таки цена даже за 300 долларов не перешагнула, а ведь все упирается в финансы. Поэтому пока китайская фирма старается угодить бюджетными телефонами, ей будет сложно выйти на дальнейший рынок.