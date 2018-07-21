Пользователям Android будет доступен обновлённый мобильный браузер Chrome

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Благодаря обновлению пользователи смогут быстро отвечать на сообщения и просто переключаться между вкладками.

Мессенджеры давно начали использовать функцию быстрых ответов на сообщения из командной строки. После обновления мобильного браузера Chrome пользователи смогут управлять сообщениями с нескольких вкладок, значительно упростится навигация. Работать с сайтами станет легче, а проверка почты и авторизация станут проще.

На данный момент обновление проходит тестирование и не скоро будет доступно пользователям. Однако в ближайшее время выйдет обновление, которое поможет оптимизировать расход заряда батареи. Вкладки, которые не используются в течение 5 минут, будут переводиться в фоновый режим. Помимо этого, обновление поможет уменьшить нагрузку на оперативную память устройства.