Сделать это рекомендуется: Эксперты объяснили, зачем нужен «безопасный режим» на Android

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«Безопасный режим» неспроста появляется на каждом Android-гаджете. У функции есть важная «миссия», а включить её вовсе не составит труда.

Эксперты советуют перед тем, как отнести проблемный гаджет в ремонт, попытаться выяснить причину поломки самостоятельно при помощи «безопасного режима». Так, наиболее распространённые проблемы смартфона или другого устройства на Android перегревание, зависание, быстрая разрядка нередко появляются из-за вредоносного приложения.

При использовании устройства с этой полезной функцией приложения на фоне не запускаются. Если в таких условиях гаджет работает лучше, то восстановить его может простое удаление программы. Вызвать «режим» на смартфонах и планшетах, работающих на ОС старше Android 6.0, можно при выключении устройства. Зажав клавишу питания и выкрав отключение девайса, пользователю необходимо согласиться с включением «режима». Для его выключения нужно только перезагрузить гаджет.