Meizu 16 и 16 Plus прошли сертификацию 3C в Китае

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В сертификационном листе указаны номера моделей обоих устройств – M882Q и M892Q.

Однако конкретная информация о китайских смартфонах там отсутствует. Из официально подтверждённых данных есть только заявления генерального директора компании. Он заявил, что Meizu 16 и 16 Plus будут запущены 8 августа 2018 года, а также у 16 Plus будет сканер для отпечатков пальцев.

Остальные сведения поступают от инсайдеров, и пока описания не расходятся с известными данными. Например, в Сети есть фото Meizu 16. Смартфон белого цвета, задняя часть корпуса у него стеклянная, а боковая сделана из алюминия. Также заметна двойная камера и типичная кольцевая светодиодная вспышка. Действительно ли так будет выглядеть Meizu 16 – пользователи узнают, когда пройдёт время.