Эксперты рассказали, какие гаджеты нужно взять на летний отдых

Сегодня, 15:04

Само собой, нельзя обойтись без смартфонов. Это, прежде всего, хороший гаджет для селфи, а наличие навигатора никогда не даст сбиться с пути в незнакомом месте.

Эксперты посоветовали воспользоваться хорошими производительными смартфонами Samsung Galaxy A6 2018 или Huawei P20 Lite. Помимо прочих достоинств, у них долгосрочная зарядка и высококачественная цветопередача. Любителям панорамного видео специалисты советуют потратиться на квадрокоптер Pilotage Discovery FPV. Компактный и простой в использовании дрон, согласно заданной программе, снимет отличное видео и сможет передать его на смартфон.

Экшн-камера Sony HDR-AS50/BC понравится любителям экстремального отдыха. Камера крепится к одежде или шлему и снимает все трюки экстремала. Кроме этого, специалисты напоминают, что обязательно нужно взять беспроводные наушники и внешнее зарядное устройство, а также другую мелочёвку, которая пригодится на летнем отдыхе.