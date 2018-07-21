Эксперты рассказали, как отличить поддельный iPhone X за $100 от оригинального

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Китайцам удалось создать почти точную копию смартфона, который почти не отличим от настоящего Apple-устройства, заявляют специалисты.

Обычный человек, не знакомый с техникой Apple, навряд ли сможет различить оригинальный iPhone X от поддельного. По словам специалистов, они решили рассказать, как отличать смартфон за $100 от оригинального, чтобы люди не становились жертвами мошенников.

Эксперты рассказали, что китайский iPhone X-подделка является очень похожим на оригинальное устройство. Китайцам удалось скопировать не только цвет и элементы корпуса, но и расположение винтов.

Упаковка китайского iPhone X за 100 долларов тоже скопирована, даже есть надпись «Designed by Apple in California». Однако в данному случае бумага коробки намного хуже. Это касается и наушников, и всей документации. При включении китайского устройства появляются толстые рамки и надпись Android вместо iOS. Многие пользователи также сразу заменят, что дисплей у китайского iPhone X очень плохого качества.

Стоит понимать, что такие смартфоны-подделки за 100 долларов могут быть очень опасными, так как китайские разработчики устанавливают в них зачастую огромное количество ненужного и небезопасного рекламного софта. Поэтому лучше всего за эти же деньги покупать не подделку iPhone X, а какой-нибудь другой смартфон тоже китайского бренда.