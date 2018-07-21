Эксперты рассказали о способе быстрого вызова любимых эмодзи на iOS

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Владельцы гаджетов Apple, интересующиеся возможностями своего смартфона, давно знают об этом трюке. Но он станет полезен многим пользователям, говорят эксперты.

С расширяющимся списком смешных эмодзи пользователям становится всё труднее находить своих фаворитов. Для их вызова, и не только, в iOS предусмотрен интересный функционал. В настройках iPhone владельцу необходимо отыскать раздел «Основные», в нём спрятан подраздел «Клавиатура».

Выбрав «Замена текста» и «+», пользователю откроются две строки: «Фраза» и «Сокращение». В строке для фразы пользователю нужно выбрать эмодзи, а в сокращении указать слово, которое при введении его в текст сообщения будет заменён на ту же выбранную рожицу. Похожим способом можно воспользоваться и на macOS.