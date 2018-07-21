«Вконтакте» похвастается «умной» лентой новостей в грядущем обновлении

Сегодня, 11:39

Социальная сесть «ВКонтакте» откажется от старых алгоритмов показа новостей в ленте. Обновлённая лента новостей сможет похвастаться расширенным функционалом.

Андрей Якушев, главный программист компании, рассказал о том, что владельцу аккаунта будет предоставляться только та информация и новости, в которых он заинтересован. Формироваться лента новостей будет на основе собранной информации об активности пользователя и его увлечиний. Разработчики стараются постоянно сделать времяпрепровождение всё комфортнее. Также учли и тот факт, что активность под какой-либо публикацией будет способствовать её продвижению.

Второй особенностью обновления станет изменённый Pipeline. Изменённая модель ранжирования сможет удивить пользователя тем, что поиск культурных и маркетинговых станет на порядок быстрее и качественнее. В грядущем обновлении «умная» новостная лента сможет предложить не только то, что наиболее интересно конкретному пользователю, но также и самый популярный контент.