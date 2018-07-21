MacBook Pro 2018 начали продавать в России

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Топовая версия «яблочного» компьютера на Core i9, SSD-4 терабайта и 32 ГБ ОЗУ в продажу по непонятным причинам пока что не поступила.

Сегодня, 20 июля, в России стартовали официально продавать новые MacBook Pro 2018. Данная информация указывается в официальном онлайн-магазине Apple. Официальные устройства начали продавать по цене в 144 990 рублей в минимальной комплектации.

Пока что Apple предлагает MacBook Pro 2018 пользователям пока что в нескольких модификациях: с диагональю дисплея в 13 и 15 дюймов.

13-дюймовый MacBook Pro 2018 с Touch Bar работает на процессоре Intel Core i5 8-го поколения, оперативной памяти всего 8 гигабайта, а объем SSD-накопителя составляет 256 гигабайт. Также есть модификация компьютера с SSD на 512 гигабайт.

15-дюймовый MacBook Pro 2018 более мощный. Ноутбук работает на процессоре Intel Core i7 также 8-го поколения, ОЗУ всего 16 гигабайт, а SSD-накопителя всего 256 гигабайт. Также есть версия с SSD на 512 гигабайт.

Как и ожидалось, топовая версия MacBook Pro 2018 в России ещё продаваться не начала. Этот компьютер самый мощный из всей новой линейки. Сердцем компьютера с такой комплектацией стал процессор Intel Core i9, оперативной памяти всего 32 гигабайта, а SSD-накопитель в новом MacBook Pro установлен на целых 4-терабайта.

Эксперты считают, что топовый MacBook Pro 2018 появится на российском рынке немного позже.