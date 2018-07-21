31 июля состоится презентация нового Huawei Honor Note 10

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Представители компании назвали дату анонса смартфона, который составит основную конкуренцию Xiaomi Mi Max 3.

Дизайнеры Honor Note 10 уже, которого позиционируют как главного конкурента Mi Max 3 от Xiaomi Inc, оснастили мобильное устройство 6,9-дюймовым экраном, выполненным с использованием технологии Super AMOLED. Информации о технических характеристиках анонсируемого устройства пока не так много, но в Сети сформировалось устойчивое мнение, что гаджет будет высокопроизводительным.

В качестве базы для Honor Note 10 разработчики Huawei выбрали процессор Kirin 970. Производительность чипсета обеспечит объем ОЗУ 6 Гб, ПЗУ -- 128 Гб. Мобильное устройство также имеет встроенную двухмодульную камеру с разрешением матрицы 16 и 24 Мп. Производительность фронтальной и основой линз полностью идентична, но первую оснастили классической одномодульной схемой. Еще одним преимуществом новинки станет аккумуляторная батарея на 6000 мАч.

Стоимость Huawei Honor Note 10 пока остается загадкой, но точно известно, что его презентация состоится 31 июля.