«Третий глаз»: Huawei сделает дырку в экране для камеры следующего флагмана

Сегодня, 05:45

Выход новинки в стиле iPhone X намечен на конец 2018 года. Использование выдвижных модулей не подошло мобильной компании.

Huawei сделает дырку в экране для камеры следующего флагмана, которая будет посреди гаджета как «третий глаз». В основе дизайна новинки лежит iPhone X с безрамочным дисплеем без выреза, но использование выдвижного модуля, видимо, не понравилось специалистам. Такой метод хорошо представлен Vivo NEX и OPPO Find X.

Вместо «моноброви» Huawei проделает на 6-дюймовом дисплее отверстие для фронтальной камеры, а динамик и датчики «переедут» в верхнюю кромку. Предполагается, что новинка с «третьим глазом» представляет собой Huawei Mate 20, который ожидают в октябре с Mate 20 Pro. Последний, судя по слухам, предстанет перед покупателями с OLED-экраном с загнутыми на две стороны кромками. Компания не дает официальных комментариев.