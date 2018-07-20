В России стартовал предзаказ на новый смартфон Samsung Galaxy S9+

Сегодня, 18:06

Новый цвет корпуса данного смартфона сможет порадовать любителей продукции компании Samsung.

Компания Samsung предлагает покупателям новую цветовую гамму своих новых смартфонов Galaxy S9+. Она будет представлена в новом цвете корпуса - винно-красном или бургунди. Данный смартфон присоединится к своим вариациям в чёрном, сером, золотистом и лиловом цветах. Предзаказ на телефон теперь стартовал и в России, ранее в мае 2018 года Samsung Galaxy S9+ вышел в продажу в Китае и Корее.

Предварительная цена смартфона - 66 990 рублей, такая же, как и другие цветовые вариации. Сообщается, что продажи данного телефона стартуют 3 сентября. При покупке Galaxy S9+ цвета бургунди каждый пользователь получит в подарок беспроводные наушники Samsung Gear IconX.

Ранее сообщалось, что эксперты не советуют покупать Samsung Galaxy S9+ в России на старте продаж, так как сейчас идет завышение цены примерно на 20 тысяч рублей. А покупать новый смартфон по такому ценовому разбросу будет опрометчивым шагом и лучше подождать пару месяцев, пока ажиотаж спадет.