«Последний из Siri»: Apple покинул Том Грубер

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Из-за разногласий с руководством его коллеги Даг Киттлаус и Адам Чейер покинули знаменитую компанию еще в 2011 году. Теперь разработчик займется собственным проектом в области активного сохранения Мирового океана.

Том Грубер, последний из трех создателей знаменитой Siri, покинул Apple. Специалист намерен развивать свои собственные проекты, которые направлены на сохранение Мирового океана. На данный момент в «яблочной» корпорации не раскрывают всех моментов, связанных с увольнением талантливого разработчика.

Известно, что Грубер, Киттлаус и Чейер создали голосовой помощник Siri еще до его продажи всепоглощающей Apple. В корпорации Грубер числился главным разработчиком проекта, его коллеги не смогли смириться с правилами руководства предприятия и ушли еще в 2011 году.