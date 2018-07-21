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Презентация «умных» часов ожидается вместе с нашумевшим Galaxy Note9. Гаджет получит название Galaxy Watch, а не заявленное ранее.

В Сети появились данные, согласно которым Samsung Gear S4 можно будет купить 24 августа. «Умные» часы, которые впоследствии получат более узнаваемое название Galaxy Watch, будут представлены широкой публике вместе с долгожданным смартфоном Samsung Galaxy Note9. Предполагается, что оба гаджета появятся на полках официальных магазинов уже 24 августа.

На сегодняшний день представители компании не раскрывают технических характеристик Samsung Gear S4 до официального представления. Предполагается, что девайс будет выпущен в двух размерах, об остальном остается только догадываться. Разработчики уверенны, что Galaxy Watch с легкостью найдут своего покупателя.