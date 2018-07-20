Мобильное приложение MiniCRM позволяет компании «Балтика» следить за качеством пива в магазинах

Сегодня, 16:20

Ведущая пивоваренная компания России — «Балтика» — успешно применяет мобильное приложение MiniCRM с целью контроля качества и представленности своего пенного напитка в торговых точках.



Свыше 1700 сотрудников бренда пользуются этим приложением с целью повышения уровня обслуживания потребителей. Такую информацию распространила пресс-служба компании.



По словам начальника службы управления интегрированной системой менеджмента региона Восточная Европа «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, Кирилла Купцинелли, для поддержания должного качества пива необходимо правильно с ним обращаться. Диджитал-технологии в лице приложения MiniCRM позволяют бренду заниматься отслеживанием и улучшением качества пивоваренной продукции вплоть до кассы магазина, что расширяет его ответственность перед потребителем.