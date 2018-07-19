Появилась информация о Meizu 16, новом флагмане компании

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Передовой смартфон компании Meizu будет иметь экран размером не менее 6,5 дюйма, таким образом, Meizu 16 станет самым большим аппаратом в истории фирмы. Об устройстве появилась некоторая информация.

Основатель MEIZU Джек Вонг сообщал, что рамки сверху и снизу экрана будут уже, чем у Samsung Galaxy S9. Уже имеются цены смартфона для китайского рынка. MEIZU 16 будет стоить от $420 до $600 в зависимости от объема памяти (64/158/256 Гб и 6/8 ОЗУ).

Еще одна деталь о новом флагмане: презентация обещана на 30 июля и 6 августа. Еще одна называемая дата официальной презентации – 8 августа.

Есть также сведения об основной камере устройства. Основой камеры стал датчик IMX380 производства Sony. Он имеет систему фазового автофокуса с лазерным помощником. Оптический трехкратный зум и четырехосевая система стабилизации дополняют сведения о камере смартфона. Фронтальная камера будет 20 пикселей.

Процессором устройства будет Snapdragon 845. Также должна быть выпущена версия с чипом Snapdragon 710, ее цена будет составлять $220.

Модель будет иметь дактилоскопический датчик. Толщина нового флагмана составит всего 7,3 мм, а его масса будет равна 152 г. Meizu 16 Plus будет весить 182 г при той же толщине корпуса.