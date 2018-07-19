Умная колонка Samsung возьмет клиентов низкой ценой

Сегодня, 20:58

Предположительно, умный девайс от Samsung будет стоить значительно дешевле, нежели его прямые конкуренты.

Samsung уже давно работает над собственной умной акустической системой. Анонсирован выпуск этого девайса был еще в 2017 году. Тогда компания сообщала, что умная колонка будет на прилавках магазинов уже в июне, но множественные доработки отложили выпуск устройства еще на два месяца. Сообщается, что упор в данном девайсе будет сделан не на множество умных функций, а на качество воспроизведения, а также говорится о функции распознавания местоположения пользователя для того, чтобы делать звук музыки громче или тише.

Своих конкурентов Apple HomePod и Google Home Max производитель колонки не боится. Они предполагают, что своих клиентов Samsung возьмет клиентов низкой ценой. В то время как девайсы от Apple и Google стоят 350 и 400 долларов, их устройство будет стоить приблизительно 300 долларов, что весьма существенно дешевле. Также ранее в анонсе сообщалось, что с помощью колонки можно будет управлять светом или бытовыми приборами.