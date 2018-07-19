«Скайнета» не будет: ИТ-компании предотвратят восстание «роботов-убийц»

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Илон Маск и другие предприниматели, лидирующие в области робототехники, отказались от создания автономного оружия.

ИТ-компании решили спасти мир от нашествия «роботов-убийц» и заранее подписали документ об отказе от создания смертельного роботизированного оружия. Таким образом лидеры отрасли предотвратят восстание машин. Об этом стало известно на Объединённой конференции по искусственному интеллекту.

Представители некоммерческой организации Future of Life Institute заявили, что меморандум скрепили своими подписями 2,4 тысячи человек и 160 компаний, в том числе известнейший изобретатель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. Таким образом, предприниматели и учёные решили, что сценарий фильма «Терминатор» воплощён в жизнь не будет, а «Скайнета» не случится. В последнее время крупные IT-гиганты вроде Google, Amazon и Microsoft то и дело оказывались в эпицентрах скандалов, связанных с помощью силовикам и спецслужбам, что вызвало недовольство общества.

Ранее мы писали, что Илон Маск показал подписчикам роботов-терминаторов. Многие пользователи высказали опасения, что искусственный интеллект сможет в будущем поработить своих создателей.