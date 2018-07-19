HTC планирует выпустить игровой смартфон

Сегодня, 19:18

Такую новость сообщил глава тайваньского подразделения HTC. По его словам, кроме выпуска нескольких новых моделей среднего и топового сегментов, компания обсуждает возможность сотрудничества с разработчиками мобильных игр.

Такие переговоры означают, что компания HTC решила преодолеть финансовые трудности путем разработки девайсов игрового уровня. Новый игровой смартфон, выпуск которого планирует компания, должен привлечь новых покупателей и поправить катастрофическое падение объемов продаж продукции. Выручка HTC снизилась на 68% и составила около 70 миллионов долларов. Такое падение вынудило фирму уволить 1500 своих работников.

Анонсированные новые смартфоны HTC должны появиться в третьем или четвертом квартале. Каких-либо данных о них нет.

Игровой смартфон также не стоит ждать раньше 2019 года. Так как по словам представителя HTC, только ведутся переговоры с разработчиками игр, то выпустить аппарат раньше будущего года точно не получится.