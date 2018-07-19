Исследование: iPhone обеспечит безотказное свидание

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Так что неуверенным людям лучше обзавестись гаджетом от Apple, вдруг получится. Владельцы «яблочного» гаджета не такие разборчивые и могут пойти на встречу с человеком, у которого банальный Android.

Специалисты Decluttr провели исследование и выяснили, что iPhone обеспечит своим владельцам безотказное свидание. 70% респондентов признались, что предпочтительнее пойти на встречу с партнером, обладающим «яблочным» девайсом. Это объясняется надежностью и классикой. Отмечается, что люди, имеющие iPhone, не такие разборчивые и им важна суть человека, пускай у него даже будет смартфон на Android.

Не меньше на впечатление от партнера влияет состояние смартфона. Мужчины не потерпят трещины на экране у устройства женщины, так как это говорит о ее небрежном отношении к вещам и финансовой несостоятельности. Девушки не так остро реагируют на маленький нюанс.