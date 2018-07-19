MasterCard позволит расплатиться за товар подмигиванием в камеру

Сегодня, 16:20

Внедрение Selfie pay повысит безопасность использования карт при совершении покупок.

В ноябре этого года платежная система планирует протестировать новую технологию: расплатиться за купленный товар можно будет, подмигнув в видеокамеру на своем мобильном устройстве. Для запуска пилотного проекта будут привлечены кредитные организации. Такое заявление сделал региональный вице-президент по развитию цифровых платежей MasterCard Михаил Федосеев.

Федосеев также сообщил, что в начале следующего года MasterCard планирует приступить к массовому внедрению технологии «подмигивания» в России и в мире. По его словам, чтобы расплатиться за товар человеку достаточно будет всего раз войти в специально созданное для аутентификации приложение и оставить там свое фото с морганием. При совершении дальнейших оплат, камера сама каждый раз будет активироваться, а владельцу останется только подтвердить личность владельца платежной карты очередным подмигиванием в объектив.

Следующим шагом к усилению безопасности своих платежных систем будет технология сканирования отпечатка пальца при оплате платежных трансакций.