Специалисты назвали ТОП-5 бесполезных преимуществ iPhone 11 Plus

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До официального выхода iPhone 11 Plus остается меньше двух месяцев, однако уже сейчас известно множество деталей. В связи с этим специалисты называют несущественные преимущества флагмана, за которые все равно придется переплатить.

Возглавляют ТОП-5 параметры, которые не поменялись или бесполезно обновились. Это дизайн с «монобровью», от которого компания отступать не собирается, а также выбор стекла в качестве задней крышки. Но цветовая гамма может пополниться золотым цветом, а борта стать матовыми. Пользователи отмечают, что это бесполезно – стеклянные iPhone X все носят в чехлах.

Далее идет диагональ iPhone 11 Plus в 6,5 дюймов с OLED-экраном, на котором качество изображений и плавность анимации выйдут на новый уровень. Но разрешение видео на YouTube не поменяется, поэтому картинка будет либо обрезанной, либо с черными бортами по краям.

Face ID и производительность станут чуть-чуть лучше. Сканер лица станет немного точнее и быстрее. iPhone 11 Plus получит 6 ядерный процессор A12 и 4 Гб памяти, однако за них придется переплатить, хоть и iPhone X успешно справляется со всеми задачами.