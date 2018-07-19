Разработчики: в Instagram станет возможным незаметное удаление подписчиков

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Пользователи неоднократно сталкивались с проблемой назойливых подписчиков. Особенно знакома такая ситуация владельцам открытых аккаунтов, в результате чего избавиться от такого писателя было не совсем удобно.

Разработчики приняли к сведению, что не всем будет удобно иметь закрытый аккаунт. До сих пор возможно было только занести обидчика в чёрный список. Решением такой проблемы станет то, что вскоре пользователи смогут удалять подписчиков незаметно.

Функция активно тестируется и станет доступна в ближайшее время. Реализация идеи также проста, как и всё в данном приложении: пользователю станет доступна функция «удалить». Ответственные за проделанную работу гарантируют, что это поможет навсегда избавиться от подобных проблем.