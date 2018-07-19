Фотограф рассказал, как делать идеальные ночные фото на бюджетный смартфон

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Любители ночной жизни, которой они затем хвастаются в Сети, часто зря тратят деньги на дорогие телефоны. Эксперты дали профессиональному фотографу ASUS ZenFone 5 за 11 тысяч рублей, и он сделал идеальные фото.

По опыту работы фотографа стало понятно, что больше половины успеха фотографии зависит от умения фотографировать, а только затем от технической оснащённости гаджета. ASUS ZenFone 5 обладает камерой всего в 8 МП. Но фотограф дал совет, какие настройки помогут лучше осветить ночную жизнь.

Так, следует играть с выдержкой и устанавливать её в области 1/80-1/160. Чем она больше, тем низкопробнее получается фото. Также следует выравнивать свет на снимке. Прикосновением пальца и перетягиваем его вверх или вниз можно выделить и «смазать» детали.

Важным элементом остаётся стабилизация аппарата: смартфон нужно просто не держать в руках, а установить на ровной поверхности.

ZenFone 5 делает прекрасные фото при проблемном освещении. «Проблему» решает дополнительный источник: не нужно использовать вспышку. Друг с фонариком или уличное освещение помогут исправить ситуацию.