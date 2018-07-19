Смартфон LG V40 будет иметь тройную камеру

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Как сообщают источники, смартфону LG V40 обещают тройную основную камеру с разрешением модулей 20, 16 и 13 Мп. Предполагается, что объективы их будут трех типов – обычным, сверхширокоугольным и телеобъективом.

Фронтальная камера будет сдвоенной. Ожидается, что экран модели будет иметь вырез. Процессором будет служить Qualcomm Snapdragon 845. Также ожидается наличие фирменного аудиотракта Quad DAC, который обеспечит высококачественное звучание музыки. На задней крышке будет сканер для отпечатков пальцев. Будет также присутствовать отдельная кнопка для активации Google Assistant.

Ожидается, что смартфон LG V40 будет представлен официально в конце августа.