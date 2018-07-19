Netflix планирует запустить собственную юмористическую радиостанцию

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Для современного зрителя стало обыденностью, что компания Netflix неустанно радует зрителя высококачественным контентом. Пользователи предположили, что такое решение будет хорошим способом заставить конкурентов Apple и Amazon понервничать.

Эксперты уверены, что компания не будет экспериментировать, а запустит собственную юмористическую радиостанцию. В Сети уже появлялся слух о том, что Netflix будет пытаться выходить на новый уровень. Компания-гигант уже придумала название, которое полностью бы отражало суть контента: « Netflix is a Joke Radio».

Пользователям предстоит увидеть соединение Netflix и SiriusXM, что с определённой долей вероятности обеспечит компаниям небывалый успех. Эксперты утверждают, что шанс успеха крайне высок, а прирост слушателей будет невероятным. Создатели «Нарко» и других успешных сериалов утверждают, что им есть что сказать, а также обещают привлечь слушателя на долгие часы прослушивания.